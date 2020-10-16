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«Рубин» официально расторг контракт с Могилевцем

14:42, 16.10.2020
«Рубин» официально расторг контракт с Могилевцем
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Павел Могилевец расторг контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении соглашения с игроком, которое действовало до января 2021 года. 27-летний футболист продолжит свою карьеру в другом российском клубе.

Могилевец провел за «Рубин» 77 матчей, в которых забил два гола и сделал 6 голевых передач.

«Благодарим Пашу за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

По слухам, на Могилевца претендуют подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».

СпортФутбол Татарстан
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