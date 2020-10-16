«Рубин» официально расторг контракт с Могилевцем

Полузащитник Павел Могилевец расторг контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении соглашения с игроком, которое действовало до января 2021 года. 27-летний футболист продолжит свою карьеру в другом российском клубе.

Могилевец провел за «Рубин» 77 матчей, в которых забил два гола и сделал 6 голевых передач.

«Благодарим Пашу за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

По слухам, на Могилевца претендуют подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».