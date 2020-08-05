На строительство Вознесенского тракта в Казани направят около 17 млрд рублей
Строительство Вознесенского тракта в Казани потребует 17 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии города по итогам видеоконференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Протяженность Вознесенского тракта до федеральной трассы М-7 должна составить 12 км. На строительство уйдет не менее 5 лет и порядка 17 млрд рублей.
Сейчас ведется проектирование первой очереди этой дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы. Приступят к строительству в следующем году.
Ранее исполком Казани постановил подготовить проект планировки и межевания территории под строительство участка Вознесенского тракта.
Справка
Вознесенский тракт — новая 10-километровая магистраль в Советском районе Казани, строительство которой запланировано новым генпланом города. Дорога протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и между улицами Минской и Закиева выйдет на М-7.
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