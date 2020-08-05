На строительство Вознесенского тракта в Казани направят около 17 млрд рублей

Фото: Миндортранс РТ

Строительство Вознесенского тракта в Казани потребует 17 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии города по итогам видеоконференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Протяженность Вознесенского тракта до федеральной трассы М-7 должна составить 12 км. На строительство уйдет не менее 5 лет и порядка 17 млрд рублей.

Сейчас ведется проектирование первой очереди этой дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы. Приступят к строительству в следующем году.



Ранее исполком Казани постановил подготовить проект планировки и межевания территории под строительство участка Вознесенского тракта.

