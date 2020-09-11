В этом году начнут разрабатывать проект строительства автодороги от Куюков до Богородского

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году начнут разрабатывать проект строительства автодороги от Куюков до Богородского. Об этом заявил замглавы Минтранса РТ Артем Чукин:

«На онлайне с президентом было обращение в рамках населенного пункта Куюки — в этом году уже запланирована разработка проекта строительства автодороги от Куюков до Богородского. Она существует там накатанная, люди полями выезжают на трассу М-7. Плюс капитальный ремонт самого участка в Богородском, 1,2 км».

Заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев назвал еще одно проблемное направление — Салмачи. «Два года назад привели в нормальное состояние участок улицы Кул Гали, который позволил частично решить эту проблему. Там, кстати, выезжают и Куюки, и другие поселки».

Исходя из этого, было поручение президента начать проектирование Вознесенского тракта: «Он станет еще одним важным выездом из Казани. На сегодня заканчивается проектирование дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы со строительством двух развязок. Предстоит запроектировать еще 7 км от проспекта Победы до М-7».

Кроме Вознесенского тракта планируется строительство радиальных дорог, которые позволят поселкам, не заезжая в густонаселенные районы, попасть в центр города.

Пример — радиальная дорога к Вознесенскому тракту, которая будет примыкать в районе Вишневки.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности поселков Куюки, Салмачи, микрорайона «Салават купере» и других проблемных направлений.