Главное о коронавирусе на 23 сентября: COVID у учителя в Казани, бесплатная вакцина Путина для ООН

Штрафы за отсутствие результатов



За последние сутки в Татарстане подтвердился 21 новый случай коронавируса, из них один — завозной, 20 — контактных. Четыре человека госпитализированы, 17 лечатся дома.



Всего на 23 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 065 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 959 человек, в том числе 36 за минувшие сутки. Умерли 73 человека.

В отношении 22 жителей республики, прибывших из-за рубежа, за непредоставление результатов теста на коронавирус составлены административные протоколы. Четыре татарстанца получили штраф.

Фото realnoevremya.ru

В Челнах показатели смертности возвращаются к докоронавирусным значениям. Об этом говорят данные Управления ЗАГС города.

У учителя школы №114 Казани выявили коронавирус. Педагога временно отстранили от работы и отправили домой на самоизоляцию. Последний урок в школе он провел 17 сентября.

В Татарстане после сильного падения на фоне коронавируса вырос спрос на тренеров и парикмахеров.

Страховка зарубежных покупателей вакцины от «побочек»

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса, выздоровели 5 750 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 122 241 человека, а выздоровевших — до 923 699 человек.



Зафиксировано 150 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 19 799 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 291 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 227,9 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций, предложил поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников ООН.

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его.

Фото kremlin.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила, что ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза.

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом. Среди них артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия сможет произвести вакцину от COVID-19 в объемах, которые позволят прекратить циркуляцию вируса на популяционном уровне, в течение 9—12 месяцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не будет требовать от зарубежных покупателей вакцины защиты от юридических рисков и готова взять на себя часть ответственности за возможные риски, осложнения и побочные эффекты.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели. Российская сторона готова поддержать инициативу греческих властей и возобновить авиасообщение на двусторонней основе.

Новые ограничения в Англии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 605 656 человек, 970 934 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 897 432). На второй строчке — Индия (5 646 010), на третьей — Бразилия (4 591 364). Россия на четвертом месте (1 111 157), на пятом — Колумбия (777 537).



Больше всего смертей зафиксировано в США (200 814). За ними следуют Бразилия (138 105), Индия (90 020), Мексика (74 348) и Великобритания (41 951).



Украинский врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, то страну ждет коллапс.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч. Он заявил, что этот показатель мог быть в разы выше, если бы не действия его администрации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. В основном они касаются Англии. Премьер предупредил, что они могут продлиться полгода, возможно ужесточение мер. Пабы и рестораны в Англии будут закрываться в 10 вечера, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. Маски теперь должны носить все сотрудники магазинов и ресторанов. Джонсон призвал жителей избегать лишней социализации.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинцы устали от ограничений из-за коронавируса. Еще он отметил низкую летальность среди больных COVID-19 на Украине по сравнению с другими странами.

В Турецкой медицинской ассоциации (ТТВ) заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может значительно ухудшиться. Как утверждают эксперты, страну «ожидает цунами», так как в период с сезонными заболеваниями она входит с высоким уровнем заражения.



Маргарита Головатенко