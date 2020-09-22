В Татарстане вырос спрос на тренеров и парикмахеров после сильного падения на фоне коронавируса

В Татарстане количество предложений для тренеров и парикмахеров по сравнению с январе — началом марта этого года увеличилось в 1,6 раза и в 1,3 раза соответственно. Средняя зарплата для тренеров составляет 32 500 рублей, а для парикмахеров — 41 719 рублей. Такие данные предоставил сервис HeadHunter.



Профессиональная область «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» больше всего пострадала за период пандемии коронавируса: падение в мае стало самым критическим и составило 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ситуация начала восстанавливаться летом: в августе по сравнению с августом 2019 года количество вакансий увеличилось на 23%.

Ранее «Реальное время» публиковало подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август.