В Челнах показатели смертности возвращаются к докоронавирусным значениям
В Набережных Челнах показатели смертности возвращаются к докоронавирусным значениям. Об этом говорят данные управления ЗАГСа города, размещенные на сайте ведомства.
По данным городского отделения ЗАГС, в августе в Челнах зафиксировано 427 смертей. В марте этого года показатель был равен 417 случаям. При этом в августе 2019 года из жизни ушли 380 челнинцев.
kzn.ru
Естественный прирост населения вырос до 143 человек, сообщает «Россия Татарстан».
Ранее Лилия Галимова прокомментировала рост смертности в Татарстане в июне.
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