В Челнах показатели смертности возвращаются к докоронавирусным значениям

В Набережных Челнах показатели смертности возвращаются к докоронавирусным значениям. Об этом говорят данные управления ЗАГСа города, размещенные на сайте ведомства.

По данным городского отделения ЗАГС, в августе в Челнах зафиксировано 427 смертей. В марте этого года показатель был равен 417 случаям. При этом в августе 2019 года из жизни ушли 380 челнинцев.

kzn.ru

Естественный прирост населения вырос до 143 человек, сообщает «Россия Татарстан».



Ранее Лилия Галимова прокомментировала рост смертности в Татарстане в июне.



