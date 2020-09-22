Путин предложил бесплатно поставлять российскую вакцину для сотрудников ООН

Президент России Владимир Путин предложил поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников ООН. Об этом он заявил, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал глава государства.



Путин отметил, что Россия готова делиться опытом и использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств.

