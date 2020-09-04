Ученый предсказал сокращение населения России на 40 млн человек
Американские ученые спрогнозировали сокращение населения России на 40 млн человек. Профессор Али Мокдад из Университета здоровья населения штата Вашингтон объяснил, что прогноз составлен на коэффициенте рождаемости.
«Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — приводит слова ученого «РИА Новости».
Еще одним фактором эксперт назвал высокую долю образованных женщин. Это также снижает уровень рождаемости, поскольку образованные женщины занимаются карьерой.
Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран.
Ученый рассказал, что снижение численности населения приведет к дефициту рабочей силы. Мокдад заметил, что стимулирование семей рожать больше детей не работает на практике. Для решения проблемы придется привлекать больше мигрантов.АналитикаОбщество
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