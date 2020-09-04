Ученый предсказал сокращение населения России на 40 млн человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Американские ученые спрогнозировали сокращение населения России на 40 млн человек. Профессор Али Мокдад из Университета здоровья населения штата Вашингтон объяснил, что прогноз составлен на коэффициенте рождаемости.

«Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — приводит слова ученого «РИА Новости».

Еще одним фактором эксперт назвал высокую долю образованных женщин. Это также снижает уровень рождаемости, поскольку образованные женщины занимаются карьерой.

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран.

Ученый рассказал, что снижение численности населения приведет к дефициту рабочей силы. Мокдад заметил, что стимулирование семей рожать больше детей не работает на практике. Для решения проблемы придется привлекать больше мигрантов.