В Минздраве РФ рассказали, кому следует пройти вакцинацию от COVID-19

Вакцинации от COVID-19 подлежат люди, не болевшие инфекцией и не имеющие антител к ней, говорится в восьмой версии временных методических рекомендаций по лечению коронавируса.

В приоритетном порядке Минздрав РФ рекомендует прививать от COVID-19 не только врачей и учителей, но и работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, передает ТАСС.

Ранее в Центре Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что тем, кто перенес коронавирус без симптомов или в легкой форме, все равно нужна прививка от COVID-19.

