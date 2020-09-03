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Галимова, комментируя ситуацию с коронавирусом в Татарстане, вспомнила известный мем

10:53, 03.09.2020
Галимова, комментируя ситуацию с коронавирусом в Татарстане, вспомнила известный мем
Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Татарстане:

«Даже боюсь сглазить, слава богу, ситуация достаточно стабильная. В этой связи вспоминается известный сейчас мем, который гуляет сейчас в Сети: «У меня есть знакомый, который работает в администрации, который говорит, что с 20 сентября нас всех снова закроют». Надеюсь, что это только мемом останется».

По ее словам, реальных опасений, что придется вернуться к мерам, которые пришлось принимать на начальной стадии пандемии, нет. Сейчас в республике наблюдают за заболеваемостью после проведения Дня городи и республики. В течение нескольких дней всплеска не отмечают, крайне тяжелых форм коронавируса в республике тоже очень мало. Однако штаб по борьбе с этой инфекцией не ослабляет свою работу, заметила руководитель пресс-службы.

Общество Татарстан
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