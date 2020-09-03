Россия и Белоруссия могут заключить соглашение об использовании российской вакцины от COVID-19

В течение трех-четырех недель после испытания российской вакцины от коронавируса в Белоруссии Москва и Минск могут заключить соглашение об ее использовании. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас завершаются переговоры по согласованию протокола клинических исследований на территории Беларуси, количества добровольцев, которые будут задействованы», — сообщил Мурашко агентству «БелТА». Вакцина в Белоруссии будет доступна для применения после завершения ее испытаний.

«Надеюсь, что в ближайшие три-четыре недели мы придем к финальному соглашению», — добавил Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия будет тестировать российскую вакцину от коронавируса и станет одной из первых стран, которые ее получат.

