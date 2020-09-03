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Минпросвещения поручило разобраться с очередями около школ из-за измерения температуры

11:58, 03.09.2020
Минпросвещения поручило разобраться с очередями около школ из-за измерения температуры
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании Рособрнадзора с региональными органами образования потребовал разобраться с очередями у школ при измерении температуры:

«Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Наведите порядок в своих образовательных организациях».

По его словам, измерять температуру у школьников нужно в просторных школьных рекреациях с соблюдением социальной дистанции и разведением потоков учащихся, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в одной из челнинских школ из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей.

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