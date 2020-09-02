Грабителя, который отнял у бабушки продукты во время изоляции в Казани, не будут судить за ее смерть

Следственный комитет по РТ прекратил уголовное дело о смерти бабушки, у которой отняли продукты во время самоизоляции. Нападавшего привлекут лишь по статье «Грабеж», уголовное дело направлено в суд.



Напомним, что случай вызвал широкий общественный резонанс. 4 апреля у подъезда дома по улице Файзи на 80-летнюю бабушку напал 32-летний местный житель и отобрал сумку с продуктами и кошельком. Преступника быстро задержали, а волонтеры начали приносить пострадавшей продукты. Однако пожилая женщина так распереживалась, что скончалась через три дня. Следком по РТ завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Свою вину в ограблении мужчина полностью признал. Следственный комитет направил уголовное дело по статье «Грабеж» в суд для рассмотрения по существу. Как пояснил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» было закрыто, так как женщина умерла не в результате нападения.

