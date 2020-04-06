В Казани задержали грабителя, который отнял у бабушки сумку с продуктами

Фото: кадр видео из соцсети

Полицейские Казани задержали грабителя, который отнял у 80-летней бабушки сумку с продуктами и кошельком.

Напомним, нападение произошло 4 апреля во дворе дома на улице Файзи. Бабушка возвращалась из магазина с продуктами в сумке. Мужчина дождался, когда во дворе не будет свидетелей и отобрал у старушки сумку с продуктами и кошельком. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

При просмотре видео с камеры видеонаблюдения участковый узнал в грабителе местного жителя, ранее привлеченного к уголовной ответственности за кражу кабеля в одном из домов на улице Файзи. Его приметы были переданы наружным службам. Во время патрулирования его заметили сотрудники патрульно-постовой службы.

По подозрению в нападении задержан 32-летний мужчина. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

По факту нападения на бабушку возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а также административные протоколы «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В отношении подозреваемого назначено наказание в виде административного ареста, передает ведомство.

