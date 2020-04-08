Бабушка, на которую напал грабитель в Казани, умерла

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Стало известно, что бабушка, на которую напал грабитель на улице Файзи, умерла. Информацию подтвердил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

От чего именно скончалась пожилая женщина, остается неизвестным. Могла ли история с дерзким нападением повлиять на состояние здоровья старушки, достоверно смогут сказать только судмедэксперты.

Нападение на 80-летнюю бабушку вызвало волну негодования в соцсетях в минувшие выходные. Средь бела дня мужчина отобрал у старушки сумку с продуктами, повалив бабушку на асфальт. Грабеж зафиксировала камера видеонаблюдения, именно благодаря записи найти нападавшего не составило труда. Дерзкого грабителя опознал участковый. После того, как общественность узнала об ограблении, бабушке начали приносить продукты питания.