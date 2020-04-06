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Соцсети сообщили о нападении на бабушку в Казани — видео

07:41, 06.04.2020 3
Соцсети сообщили о нападении на бабушку в Казани — видео
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео нападения на бабушку в дном из дворов Казани. Пользователь сообщил, что нападение произошло на улице Файзи.

На кадрах видно, что бабушка с тележкой подходит к подъезду. На улице стоит молодой человек, его лицо закрывает медицинская маска. Дождавшись момента, когда во дворе никого не осталось, он подошел к замешкавшейся у подъезда бабушке и силой отобрал у нее сумку. Пожилая женщина, пытаясь удержать сумку, упала на асфальт. Злоумышленник скрылся, но, к счастью, пожилая женщина не пострадала.

«Будьте бдительны и осторожны. В связи с тем, что сейчас все люди на самоизоляции, на улицах мало народу, соответственно, и мало свидетельских глаз! Будьте очень аккуратны!» — подписал видео автор.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Судя по тому, как побежал молодой парень, это - не парень, это - баба.... (во всех отношениях).
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  • Анонимно 06 апр
    Найти гадину!
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  • Анонимно 07 апр
    ужас... как так можно
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