Пострадавшей от нападения казанской бабушке приносят наборы продуктов питания

Фото: соцсети

Бабушке, у которой 32-летний мужчина отнял сумку на улице Файзи, волонтеры принесли набор продуктов. Информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщается, что кроме волонтеров, к бабушке приходят и другие казанцы с помощью, что не может не радовать пожилую женщину.

Напомним, что нападение произошло 4 апреля во дворе дома на улице Файзи. Молодой мужчина отнял у 80-летней бабушки сумку с продуктами и кошельком. Ущерб составил около 6 тысяч рублей. Преступника задержали по горячим следам: его опознал участковый.