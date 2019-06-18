Единственный выживший соучастник нападения на бугульминского предпринимателя получил 6 лет колонии

Фото: скриншот видеозаписи, опубликованной СКР

Сегодня Бугульминский райсуд признал 47-летнего Андрея Климанова виновным в разбойном нападении на местного предпринимателя. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы строгого режима.

Следствие доказало, что он выступил организатором нападения: «именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления», сообщает пресс-служба МВД РТ.



Двое нападавших — Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев — также были признаны виновными в разбое.



Напомним, что 12 сентября 2018 года в дом бугульминского бизнесмена Евгения Деданина ворвались двое неизвестных. Они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их гостя. Однако предприниматель смог высвободиться и дал нападавшим отпор. Он нанес обоим несколько ножевых ранений, от которых преступники скончались.