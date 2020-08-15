Главное о коронавирусе на 15 августа: зараженные курортники в Татарстане и первый атлас COVID-19

14 завозных случаев за неделю

За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозные, 24 — контактные. Один человек госпитализирован, 27 лечатся дома.

Всего на 15 августа в Татарстане зарегистрировано 6 046 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 862 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Умерли 53 человека.

В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса. Скончались 66-летний казанец и 79-летняя жительница Набережных Челнов.

Со вчерашнего дня в Татарстане не осталось граждан, которые прибыли из стран ближнего и дальнего зарубежья и были на медицинском наблюдении. У всех сроки завершены.



За последнюю неделю в Татарстане выявили 14 завозных случаев коронавируса, в том числе по одному случаю из Крыма и Сочи. За весь летний период с момента открытия курортов в республике зафиксировали шесть завозных случаев: два из Крыма, остальные — с побережья Краснодарского края.



Учебный год в Татарстане планируется начать 1 сентября в очном формате.

Фото Романа Хасаева

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что будут сняты те ограничения по коронавирусу, которые можно снять в настоящих условиях: «Дальше ситуацию будем смотреть, мониторить и уже в зависимости от заболеваемости гриппом, в том числе ОРВИ, будут приняты решения».

За июль Роспотребнадзор составил 91 протокол о нарушениях требований по профилактике инфекционных заболеваний, за текущий период августа — уже 104 протокола. Кроме протоколов за нарушения объектами обязательных требований входят протоколы за нарушения режима самоизоляции — 569 протоколов на сумму 250 тыс. рублей. Всего за весь период служба составила 305 протоколов на сумму около 3 млн рублей.

Надежды Трампа на российскую вакцину

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса, выздоровели 6 447 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 917 884 человек, а выздоровевших — до 729 411 человек.

Зафиксировано 119 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 617 человек.



Фото Ильи Репина

В России на сегодняшний день проведено более 32,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 318 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 229 391 человек.



В России начато производство вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи.

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург надеется, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9—12 месяцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первые месяцы вакцинации от коронавируса в России препарата будет мало и это может стать проблемой.

Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса в России упали темпы ввода жилья на 11%.



Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной.

В России создали первый в мире атлас патологической анатомии по COVID-19. Издание содержит морфологические иллюстрации патологических изменений разных органов и тканей в результате коронавируса. Атлас позволяет увидеть спектр возможных проявлений и осложнений при коронавирусе, совершенствовать методы диагностики и лечения больных.

Фото medvestnik.ru

21 миллион заболевших коронавирусом по всему миру

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 21 162 956 человек, 764 741 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 313 319). На второй строчке — Бразилия (3 226 443), на третьей — Индия (2 525 922). Россия на четвертом месте (910 778), на пятом — ЮАР (579 140).



Больше всего смертей зафиксировано в США (168 446). За ними следуют Бразилия (105 490), Мексика (55 908), Индия (49 036) и Великобритания (46 791).

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 21 млн.

Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые могут стать новыми очагами коронавируса. Такими, по его мнению, могут стать школы.



Фото vademec.ru

В Южной Корее выявлено рекордное за пять месяцев число зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 166 новых случаев. Последний раз такой показатель фиксировался 11 марта. Чаще всего COVID-19 фиксировали в Сеуле и его окрестностях.



Британское издание Spectator заступилось за российскую вакцину от коронавируса и отметило, что благодаря препарату «выиграют все». Журналисты подчеркивают, что в нынешней ситуации обстоятельства заставляют людей рисковать и соглашаться на компромиссы.

Татьяна Леухина