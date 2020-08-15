Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил надежду на то, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9-12 месяцев.

По словам Гинцбурга, первые поставки препарата осуществятся в 10-15 регионов страны. В какие именно, ученый не уточнил.

Технология изготовлению российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител, передает ТАСС. Изготавливать препарат будут три предприятия, они будут выпускать в ближайший месяц-полтора около миллиона доз вакцины ежемесячно. К концу года выпуск может увеличиться до полтора-двух миллионов.

«Реальное время» поинтересовалось у казанцев, готовы ли они сделать себе прививку от коронавируса. Результаты смотрите в видеоопросе интернет-газеты.