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Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год

09:45, 15.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год
Фото: pexels.com

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил надежду на то, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9-12 месяцев.

По словам Гинцбурга, первые поставки препарата осуществятся в 10-15 регионов страны. В какие именно, ученый не уточнил.

Технология изготовлению российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител, передает ТАСС. Изготавливать препарат будут три предприятия, они будут выпускать в ближайший месяц-полтора около миллиона доз вакцины ежемесячно. К концу года выпуск может увеличиться до полтора-двух миллионов.

«Реальное время» поинтересовалось у казанцев, готовы ли они сделать себе прививку от коронавируса. Результаты смотрите в видеоопросе интернет-газеты.

ОбществоМедицина
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