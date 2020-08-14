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Недвижимость

Владимир Путин заявил, что в России из-за коронавируса снизились темпы ввода жилья

16:05, 14.08.2020
Владимир Путин заявил, что в России из-за коронавируса снизились темпы ввода жилья
Фото: Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса в России упали темпы ввода жилья. Об этом глава страны заявил сегодня на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

«У нас в связи с этим коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах ввели в эксплуатацию первый долгострой в Татарстане в 2020 году.

Недвижимость
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