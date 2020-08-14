В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса. За весь период от COVID-19 в республике скончалось 53 человека.

66-летнего казанца госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с тяжелым течением внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонии. У пациента были хронические заболевания. Наличие новой коронавирусной инфекции медики определили в результате лабораторного исследования.



79 летнюю жительницу Челнов доставили в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу бригадой скорой помощи. У нее также имелись сопутствующие хронические заболевания. Вирус идентифицирован.

