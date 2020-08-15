За июль Роспотребнадзор по Татарстану составил 91 протокол, за август — уже 104

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что за июль ведомство составило 91 протокол, за текущий период августа — уже 104 протокола.

Общее число протоколов — более 600. Сюда кроме протоколов за нарушения объектами обязательных требований входят протоколы за нарушения режима самоизоляции — 569 протоколов на сумму 250 тыс. рублей.

«Это протоколы за нарушения режима самоизоляции. Это те граждане, которые получив наше постановление, будучи контактными или заболевшими, должны были находится дома, но режим нарушали. Таких лиц было 66. Составлено штрафов на сумму 173 тыс. рублей». — отметила она.



Всего Роспотребнадзором выдано 9 715 предписаний в адрес юрлиц и ИП о проведении дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий и в т.ч. за неделю 298. Всего проверены 14 538 объектов, в т.ч. 794 за неделю. Нарушения обязательных требований по профилактике выявлены в 56 объектах (19%)

Всего составлено за весь период проверок 305 протоколов на сумму около 3 млн рублей, в т.ч. семь административных приостановлений деятельности — это шесть объектов общепита и и один строительный объект. Суды приостановили их деятельность на срок от 30 до 90 суток

