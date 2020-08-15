В ВОЗ рассказали, какие места могут стать новыми очагами коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые могут стать новыми очагами коронавируса.

Такими, по его мнению, могут стать школы. Райан объяснил это тем, что во многих школах отсутствует элементарная возможность помыть руки. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43% школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

Поэтому, по мнению специалиста, с начала учебного года некоторые учебные заведения могут стать очагами распространения коронавируса, передает «РИА Новости».

Также Райан отметил, что большая часть мира по-прежнему остается уязвима для COVID-19, поэтому призвал к соблюдению мер профилактики — ношению средств индивидуальной защиты, соблюдению дистанции.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 21 миллион.