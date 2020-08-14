Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 21 миллион

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 21 миллион, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Так, число случаев заражения коронавирусом в мире за весь период достигло 21 010 700 по данным на 21.43. Скончались 760 889 человек с COVID-19, выздоровели 13 044 377 человек.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 280 315). На второй строчке — Бразилия (3 224 876), на третьей — Индия (2 461 190). Россия на четвертом месте (905 762), на пятом — ЮАР (572 865).



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