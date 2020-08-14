Трамп высказался о созданной в России вакцине от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной.

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — передает RT слова американского лидера.

Трамп отметил, что сейчас в США ведутся разработки сразу нескольких вакцин, которые должны пройти через все испытания.

Ранее СМИ рассказали, что российские власти предлагали американским коллегам сотрудничество в разработке вакцины от коронавируса, но те отказались. Предполагается, что отказ был мотивирован взаимным недоверием между государствами.

