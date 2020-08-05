Россияне стали искать билеты в Черногорию в девять раз чаще

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» зафиксировал рост интереса к билетам в Черногорию после новостей об открытии границ этой страны для российских туристов.

Несмотря на то, что пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует и о возобновлении официально не объявили, количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват сегодня выросло в 9 раз по сравнению со вчерашним днем, 3 августа.

По подсчетам аналитиков, количество поисков по этому направлению вышло на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.

Билеты на прямые рейсы в продаже есть у Montenegro Airlines (с 19 августа), «Аэрофлота» (с 20 августа) и «Уральских авиалиний» (с 21 августа). Минимальные цены по билетам из Москвы в Тиват после 21 августа составляют 10—11 тысяч рублей в одну сторону. В прошлом году самый дешевый билет в августе на это направление можно было купить за 8 тысяч рублей.

Как отметили в сервисе, Черногория была в числе стран, с которой российские путешественники ждали открытия границ больше всего: в опросе, проводимом в июле, Черногория вошла в топ-10 и набрала 4% голосов.

В конце июля, после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, интерес к билетам в Турцию вырос в три раза, в Великобританию — в пять раз, а в Танзанию — в 70 раз.

