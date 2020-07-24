Спрос на билеты в Танзанию в первые часы после новости о возобновлении авиаперелетов увеличился в 70 раз

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После того как глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, интерес к билетам в Турцию, Танзанию и Великобританию вырос в несколько раз.

По данным Aviasales, в первый час количество запросов на перелет в Турцию, по сравнению с данными за прошлую неделю, выросло в три раза, а поиски авиабилетов в Великобританию выросли в пять раз.

Спрос на авиабилеты до Танзании и вовсе «улетел в космос» и увеличился в 70 раз, потому что все кинулись искать, где это и сколько стоит тур, передает «РИА Новости».

В настоящее время купить билеты в Стамбул на 1 августа с вылетом прямым регулярным рейсом можно за 23 480 рублей, в Лондон — за 22 910 рублей, на Занзибар — за 120 тысяч рублей с учетом пересадок.

Первые рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

