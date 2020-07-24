С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — заявил Мишустин.

Первые рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам премьер-министра, при возобновлении перевозок российские граждане смогут поскорее вернуться из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Казань не вошла в список городов, откуда могут быть разрешены первые международные авиарейсы.

