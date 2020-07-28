Чемезов рассказал Путину про беспилотные КАМАЗы и санитарные «Ансаты»

Отчет перед президентом

Сегодня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов представил Владимиру Путину отчет о том, как госкорпорация работала в 2019 году. На встрече с президентом он рассказал о том, что консолидированная выручка предприятий «Ростеха» на 8% превысила результаты 2018 года. Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1% (в 2018-м — 7,8%).

Сохраняется объем заказов по линии военно-технического сотрудничества (51,1 миллиарда долларов), растет доля гражданской продукции (550 млрд рублей, 31,1% от общей продукции). Выросло количество производимой медицинской продукции, причем кратно: например, аппаратов ИВЛ в начале года производилось 60 в месяц, а теперь — в 50 раз больше, 3 000 аппаратов.

Санитарные «Ансаты»

В числе самых важных событий 2019 года для госкорпорации Чемезов привел поставку восьми вертолетов «Ансат» для Национальной службы санитарной авиации. В ближайшие полтора года поставка будет расширена до 66 вертолетов. Напомним, что медицинские «Ансаты» уже разрабатываются и производятся в Татарстане, на мощностях Казанского вертолетного завода. Что касается технического облика этих машин, то принята концепция, разработанная казанским АО «Рычаг». Серийное производство таких вертолетов начнется в этом году:

— Планируется производство начать на КВЗ. Производство планируется начать в этом году. Производственная программа рассчитана на 3 года. Строительство будет вестись до конца 2022 года. Таким образом будет закрыта основная потребность в санитарной авиации по всей России, — рассказывал 26 июня Алексей Панин, генеральный директор АО «Рычаг».



В ответ на слова Чемезова сегодня Путин спросил, хорошо ли себя показывают эти вертолеты. Чемезов ответил, что отлично.

Беспилотные КАМАЗы

А еще Чемезов рассказал о том, что начались тестовые испытания КАМАЗа-беспилотника. Глава «Ростеха» заявил, что это знаковое событие и для автопрома, и для промышленности России в целом. Президент кивнул и подтвердил, что видел такую машину во время визита на КАМАЗ (в декабре 2019 года он приезжал на предприятие).



Путин поинтересовался, выезжает ли беспилотный КАМАЗ на территорию завода. Чемезов ответил утвердительно и сообщил, что на базе такого автомобиля будут создаваться небольшие грузовички, которые будут использоваться на территории больших предприятий — перевозить грузы.



На территорию завода, действительно, челнинские беспилотники уже вовсю выезжают: так, уже в начале декабря беспилотные грузовики стали поставлять кабины с прессово-рамного завода на автомобильный. Этот проект получил название «Одиссей». Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин тогда пояснял, что использование беспилотника пока ограничивается неразвитостью законодательства. При этом на закрытых территориях собственники уже могут принять на себя ответственность по их эксплуатации.



В феврале КАМАЗ показал первый беспилотный и бескабинный автомобиль.

В апреле беспилотники КАМАЗа прошли испытания на нефтегазовом месторождении на Ямале (проект «Ермак»). Они смогли пройти 2,5 тысячи километров — без ущерба для груза. А буквально две недели назад КАМАЗ-беспилотник проехался по дорогам в Иннополисе.

Людмила Губаева