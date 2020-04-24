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Беспилотники КАМАЗа прошли испытания на нефтегазовых месторождениях в Арктике

11:10, 24.04.2020
Беспилотники КАМАЗа прошли испытания на нефтегазовых месторождениях в Арктике
Фото: vestikamaza.ru

На Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале успешно прошли испытания беспилотные грузовики КАМАЗ.

Проект получил название «Ермак». Разработчики тестировали эффективность использования беспилотных автомобилей в условиях Арктики. Грузовики смогли преодолеть 2,5 тысячи километров. Автоматическая перевозка грузов оказалась безопаснее и быстрее, чем обычная, передает портал «Вести КАМАЗа».

Авто Татарстан
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