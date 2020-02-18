КАМАЗ показал первый образец беспилотного бескабинного электромобиля

КАМАЗ показал образец беспилотного бескабинного грузовика с электрическим мотором, который запатентовал неделю назад.

Грузовик получил название «Челнок», он представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках.

«Челнок» получил продублированную переднюю и заднюю светотехнику, как следствие, равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу «тяни-толкай»). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.



Габаритные размеры электромобиля: длина — 8000 мм, ширина — 2550 мм, высота — 4000 мм. Грузоподъемность — до 10 тонн. Скорость составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

Это шестой беспилотный автомобиль КАМАЗа и первый — бескабинный.