КАМАЗ начал использовать беспилотник на производстве

Беспилотные КАМАЗы стали поставлять кабины грузовиков с прессово-рамного завода на автомобильный. Таким образом предприятие запустило новый тест для своих беспилотников.

Проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилей-роботов получил название «Одиссей», передает пресс-служба КАМАЗа. На предприятии отмечают, что подобные беспилотники могут применяться на любом производстве, где требуются челночные перевозки.

«Одиссей» собран на основе дизельного автомобиля КАМАЗ-4308. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Беспилотник используется промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин пояснил, что использование беспилотника пока ограничивается неразвитостью законодательства. При этом на закрытых территориях собственники уже могут принять на себя ответственность по их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ начнет тестирование беспилотных авто уже в 2019 году.