На дорогу Иннополиса выехал беспилотный КАМАЗ — видео

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На дорогах Иннополиса появился беспилотный КАМАЗ. Видео заезда грузовика появилось на странице университета Иннополис.

Авторы поста отмечают, что беспилотный автомобиль гораздо безопаснее человека, поскольку скорость реакции на внешние воздействия у беспилотников — 140 миллисекунд против человеческих 0,4—0,6 секунды, а также искусственный интеллект ведет трезвый образ жизни и не заснет за рулем.

В июне сообщалось, что «Яндекс» в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata в этом году.

