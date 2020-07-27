Главное за выходные: истребители над Казанью, восстановление плановой медпомощи и выплата пособия
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 27 июля.
- В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо». Перед зрителями пролетели самолеты и вертолеты гражданской авиатехники — «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и Як-12, а также самолеты дальней и стратегической авиации — Ту-160 и Ту-95, Ту-22М3.
- В Татарстане зарегистрировали еще два смертельных случая от COVID-19. Таким образом, число смертей от коронавируса в республике достигло 38.
- В торжественных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота России приняли участие 17 кораблей, построенных АО «Зеленодольский завод им. Горького». Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге принимал президент России Владимир Путин.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи.
- Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособия по безработице.
- В Татарстане приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур: уже убраны первые 30 тыс. га.
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