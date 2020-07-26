В парадах ВМФ участвовали 17 кораблей, построенных в Зеленодольске

Сегодня, 26 июля, в торжественных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота России, приняли участие 17 кораблей, построенных АО «Зеленодольский завод им. Горького».

Так, в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который посетил Президент России Владимир Путин, приняли участие малые ракетные корабли проекта 21631 «Великий Устюг» и «Серпухов», а также три катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок», головной из которых — «Нахимовец» — традиционно открывает динамическую часть показа.

В парадном строе на Кронштадтском рейде прошел патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». В параде на Черном море, в Севастополе, участвовали малые ракетные корабли проекта 21631 «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» и два «Грачонка».

В Каспийске на параде прошли ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск», «Углич» и катер специального назначения проекта. В Балтийске принял участие малый ракетный корабль «Зеленый Дол», сообщает пресс-служба Зеленодольского района.



Сегодня президент России Владимир Путин во время проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заявил, что в этом году в состав ВМФ войдут 40 кораблей.

