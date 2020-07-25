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В Казани проходит авиашоу «Я выбираю небо»

17:33, 25.07.2020
В Казани проходит авиашоу «Я выбираю небо»
Фото: соцсети

В Казани идет авиационный праздник «Я выбираю небо». Фото и видео авиашоу над Казанской появились в соцсетях.

Перед зрителями пролетели самолеты гражданской авиатехники: «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и Як-12, а также самолеты дальней и стратегической авиации: Ту-160 и Ту-95, Ту-22М3.

Некоторые казанцы жалуются на шум от самолетов, который слышно в городе.

Перед началом праздника возле входа на территорию Чаши столпились люди. На входе гостям праздника мерили температуру, волонтеры раздавали маски.

Общество Татарстан
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