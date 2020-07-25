В Казани проходит авиашоу «Я выбираю небо»
В Казани идет авиационный праздник «Я выбираю небо». Фото и видео авиашоу над Казанской появились в соцсетях.
Перед зрителями пролетели самолеты гражданской авиатехники: «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и Як-12, а также самолеты дальней и стратегической авиации: Ту-160 и Ту-95, Ту-22М3.
Некоторые казанцы жалуются на шум от самолетов, который слышно в городе.
Перед началом праздника возле входа на территорию Чаши столпились люди. На входе гостям праздника мерили температуру, волонтеры раздавали маски.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым