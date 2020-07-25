Правительство России выделит деньги на выплаты безработным
Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособия по безработнице, сообщается на сайте кабмина.
Сообщается, что средства будут выделены Роструду, который направит их в регионы и города Байконур.
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», — говорится в сообщении.
На выплаты пособий будет выделено около 20 миллиардов рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме, заявил, что число официально безработных граждан в России выросло с начала пандемии в 3,5 раза.
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