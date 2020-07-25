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Правительство России выделит деньги на выплаты безработным

11:49, 25.07.2020
Правительство России выделит деньги на выплаты безработным

Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособия по безработнице, сообщается на сайте кабмина.

Сообщается, что средства будут выделены Роструду, который направит их в регионы и города Байконур.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», — говорится в сообщении.

На выплаты пособий будет выделено около 20 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме, заявил, что число официально безработных граждан в России выросло с начала пандемии в 3,5 раза.

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