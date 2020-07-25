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Минниханов поставил задачу восстановить оказание плановой медпомощи в Татарстане

13:55, 25.07.2020
Минниханов поставил задачу восстановить оказание плановой медпомощи в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи.

Президент РТ отметил, что в систему «Народный контроль» поступают жалобы на отсутствие или неполное получение медицинских услуг. Минниханов поставил задачу восстановить показатель на уровне не менее прошлого года, несмотря на то, что медики работают с завышенной нагрузкой.

«Плановая медицинская помощь должны быть в штатном режиме», — заявил Минниханов.

Ранее в соцсетях пользователи жаловались на трудности в получении медицинской помощи.

Общество Татарстан
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