Минниханов поставил задачу восстановить оказание плановой медпомощи в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи.

Президент РТ отметил, что в систему «Народный контроль» поступают жалобы на отсутствие или неполное получение медицинских услуг. Минниханов поставил задачу восстановить показатель на уровне не менее прошлого года, несмотря на то, что медики работают с завышенной нагрузкой.

«Плановая медицинская помощь должны быть в штатном режиме», — заявил Минниханов.

Ранее в соцсетях пользователи жаловались на трудности в получении медицинской помощи.

