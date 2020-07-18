Кабмин Татарстана официально утвердил постановление о получении соципотеки молодыми семьями
Кабмин Татарстана официально опубликовал постановление, которое утверждает порядок предоставления соципотеки молодым семьям.
Документ еще 13 июля подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно постановлению, молодой семьей считается семья, в которой возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а также есть несовершеннолетние дети.
Новая мера поддержки позволит улучшить жилищные условия более 6 тысяч молодых семей.
Напомним, сегодня о важности поддержки молодых семей и конкретно об открытии для них возможности участвовать в программе социальной ипотеки рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов.НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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