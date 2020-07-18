Кабмин Татарстана официально утвердил постановление о получении соципотеки молодыми семьями

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана официально опубликовал постановление, которое утверждает порядок предоставления соципотеки молодым семьям.

Документ еще 13 июля подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно постановлению, молодой семьей считается семья, в которой возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а также есть несовершеннолетние дети.

Новая мера поддержки позволит улучшить жилищные условия более 6 тысяч молодых семей.

Напомним, сегодня о важности поддержки молодых семей и конкретно об открытии для них возможности участвовать в программе социальной ипотеки рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов.