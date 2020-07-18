Команда Бондарчука завершила татарстанский этап съемок сериала о «КАМАЗ-Мастере»
Съемочная группа, работающая над сериалом «Мастер» о знаменитой гоночной командой из Татарстана, завершила один из этапов. В Татарстане отсняты все сцены.
Теперь «сериальщики» переберутся в Астраханскую область и Москву, где также планируется снять ряд сцен.
Об этом сообщили в официальной группе кинокомпании Art Pictures Studio & Vision.
Напомним, что продюссером сериала выступает Федор Бондарчук. Шоу расскажет об истории становления знаменитого челнинского клуба, который уже много лет не теряет лидерские позиции в самых известных раллийных заездах грузовиков.
В июле более 100 челнинцев снялись в массовых сценах для этого проекта.ОбществоСпорт Татарстан
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