Команда Бондарчука завершила татарстанский этап съемок сериала о «КАМАЗ-Мастере»

Съемочная группа, работающая над сериалом «Мастер» о знаменитой гоночной командой из Татарстана, завершила один из этапов. В Татарстане отсняты все сцены.

Теперь «сериальщики» переберутся в Астраханскую область и Москву, где также планируется снять ряд сцен.

Об этом сообщили в официальной группе кинокомпании Art Pictures Studio & Vision.

Напомним, что продюссером сериала выступает Федор Бондарчук. Шоу расскажет об истории становления знаменитого челнинского клуба, который уже много лет не теряет лидерские позиции в самых известных раллийных заездах грузовиков.

В июле более 100 челнинцев снялись в массовых сценах для этого проекта.