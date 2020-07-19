АСВ выставило на торги имущество «Анкор Банка» на 600 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор Банка» объявило о проведении торгов по продаже части имущества кредитной организации. В сумме начальная цена составляет более 600 млн рублей.

Торги будут вестись с понижением цены. Они продлятся с 21 июля до 3 ноября, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Всего в список входят 24 лота. Среди них наиболее значимым является имущественный комплекс фермы в Подмосковье. Земли и здания оцениваются в 289,8 млн рублей.

Также вновь выставлен на торги головной офис банка на улице Братьев Касимовых. Его стоимость составляет 88,2 млн рублей.

ПАО «Национальная девелоперская компания» пойдет с молотка за 229,9 млн рублей. Акции ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» оцениваются в 3,8 млн рублей, акции ПАО «Обьнефтегазгеология» — в 452 тысячи рублей.

Кроме того, на торги выставлено оборудование, такое как счетчики банкнот, мебель и табло обмена валют.

В апреле АСВ продавало часть имущества банка за 24 млн рублей.