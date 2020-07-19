Минниханов распорядился создать в Татарстане «Центр управления регионом»
Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать проектный офис по реализации в республике проекта «Центр управления регионом».
В документе указан, что проект реализуется в рамках поручений президента РФ, сформированных после заседания совета по развитию местного самоуправления.
«Центр управления регионом» будет создаваться на базе системы «Народный контроль».
Президент Татарстана подписал распоряжение 18 июля. Опубликовано оно сегодня.ОбществоВласть Татарстан
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