Церемонии открытия и закрытия Игр стран СНГ в Казани перенесли в Деревню Универсиады

Фото: Минспорта РФ

Сегодня в Министерстве спорта Татарстана прошло совещание по видео-конференц-связи с федеральным Минспорта по вопросу организации проведения I Игр стран СНГ в Казани в этом году.



Так, церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на территории Аллеи флагов Деревни спортсменов (Деревни Универсиады) в формате уличного театрализованного шоу. Изначально планировалось, что церемонии открытия и закрытия пройдут в «Баскет-холле».

Ожидается, что в Играх примут участие приблизительно 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет и около тысячи официальных делегатов. Для проведения будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены в Казани для проведения Всемирной летней Универсиады 2013 года, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Напомним, что Игры перенесли. Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты. Предположительно, игры пройдут с 4 по 11 сентября.

