Игры стран СНГ хотят провести в Казани с 4 по 11 сентября

Фото: Минспорта РФ

Игры стран СНГ могут провести в Казани с 4 по 11 сентября. Изначально они должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в Играх примут участие 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей. Также планируется провести большую видеоконференцию с участием всех министров спорта стран СНГ.

«Предварительно никто не отказывается [от участия в Играх], все заинтересованы, ведь вы знаете, что Олимпийские игры перенесены. Для многих это один из первых стартов, который будет в ближайшее время, все объекты прописаны и готовы, поэтому с организацией и логистикой проблем не видим. Основная сложность — регламент проведения, потому что там есть вопросы по зрителям, по допуску на объекты, по организации питания», — цитирует Леонова ТАСС.

Министр спорта РФ Олег Матыцин недавно сообщил, что Игры стран СНГ в Казани могут стать первым в России крупным мультиспортивным мероприятием, которое пройдет после пандемии. Власти Татарстана рассчитывают, что к сентябрю сложится благоприятная эпидемиологическая ситуация.