Церемонии открытия и закрытия игр стран СНГ в Казани пройдут в «Баскет-холле»

Президент Татарстан Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков провели мовещание по вопросам подготовки и проведения 20-27 августа 2020 года первых игр стран Содружества независимых государств (СНГ) в Казани



В турнире примут участие около 2500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) и порядка 1 000 официальных лиц из 11 стран СНГ. Соревнования пройдут по 21 виду спорта. В рамках игр планируется разыграть около 230 комплектов медалей. Для проведения планируется задействовать 13 спортивных объектов Казани. Церемонии открытия и закрытия игр планируется провести в баскетбольном спортивном сооружении «Баскет-холл». Проживать спортсмены будут в Деревне спортсменов (Деревне Универсиады).

В рамках деловой программы игр пройдет спортивный форум «СНГ — территория спорта», заседание Совета министров спорта стран СНГ. Кроме того, 21-23 августа 2020 года в Казани планируется провести VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, сообщает пресс-служба президента РТ.

На данный момент идет работа над созданием логотипа игр. Минниханов предложил объявить конкурс и привлечь к разработке логотипа представителей стран — участниц.

Ранее Минниханов обсудил с министром спорта РФ возможность проведения в Казани ЧМ по сумо.