Главное за выходные: 133,3 млн на зарплаты, наименьший прирост COVID-19 и Сабантуй вопреки пандемии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 6 июля.
- В Татарстане на иммунитет к COVID-19 за неделю протестировано еще 19 тыс. человек, всего тестирование прошли 48 тыс. жителей.
- Татарстан вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста COVID-19.
- Зарегистрирована 18-я смерть от коронавируса в Татарстане.
- Правительство РФ выделит регионам 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов по созданию временных рабочих мест. Татарстан получит 133,3 млн рублей.
- Обанкротившееся ООО «Территория-Иннополис» проводит очередные торги по продаже части имущества. С молотка единым лотом идут 85 квартир в самом молодом городе России.
- В одной из деревень Аксубаевского района РТ встретили Сабантуй традиционным образом. Судя по записи, местные жители все же устроили праздничные игры, например, гонки на тачках.
- В ПСО «Казань» опровергли слухи о планах построить гольф-поля на территории «Русско-Немецкой Швейцарии».
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