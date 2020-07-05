Мишустин выделил Татарстану 133 млн рублей на поддержание рынка труда

Правительство РФ выделит регионам 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов по созданию временных рабочих мест. Татарстан получит 133,3 млн рублей.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Отмечается, что эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

Ранее премьер поручил главам регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда. Особое внимание глава правительства потребовал уделить трудоустройству выпускников и тех, кто впервые утраивается на работу.

