ПСО «Казань» опровергло слухи о планах построить гольф-клуб на территории «Русско-Немецкой Швейцарии»

В ПСО «Казань» опровергли слухи о планах построить гольф-поля на территории «Русско-Немецкой Швейцарии».

«У ПСО «Казань» таких планов нет», — ответила «Вечерней Казани» руководитель пресс-службы компании Светлана Брайловская.

Заместитель главного архитектора Казани и руководитель творческой группы при мэрии Дарья Толовенкова подтвердила, что концепция развития и сохранения «Русско-Немецкой Швейцарии» не предполагает никакого агрессивного вмешательства в природный памятник, в том числе строительства.

По ее словам, архитекторы постараются максимально сберечь уникальную для Казани зеленую зону.

«Без экологов мы точно за создание парка не возьмемся, будем согласовывать с ними каждое действие. Например, может возникнуть необходимость строгого регламентирования режима освещения, поскольку искусственная подсветка способна дестабилизировать естественные ритмы жизни птиц», — отметила Толовенкова.

Ранее начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина сообщила, что территория «Русско-Немецкой Швейцарии» будет развиваться как рекреационная.

