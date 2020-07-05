В Татарстане все же отметили Сабантуй офлайн

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В одной из деревень Аксубаевского района РТ встретили Сабантуй традиционным образом. Видео опубликовал телеграм-канал «Рассказы о смешной России».

Судя по записи, местные жители все же устроили праздничные игры, как например гонки на тачках.

Напомним, что в Татарстане Сабантуй был назначен на 4 июля. Власти решили провести все основные празднества в онлайн-режиме, из-за сохранившейся опасности пандемии коронавируса. В то же время, запрет на проведение массовых мероприятий распространяется только на крупные населенные пункты. Небольшие села и деревни получили право устроить праздник в честь окончания полевых работ.